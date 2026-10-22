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Ferrari представила окраску болида SF-26 к Гран-при США

Ferrari представила специальную раскраску машин Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона на Гран При США в Остине, созданную совместно с HP при участии Ferrari Design.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.10.2026, 11:32·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Ferrari показала специальную раскраску болидов Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона, подготовленную к Гран При США в Остине.

Новый дизайн создан при участии титульного спонсора команды — компании HP — и студии Ferrari Design. На белом фоне кожуха двигателя и в зоне вокруг воздухозаборника появились эскизы и изображения, выполненные в стилистике технических чертежей. Для нанесения графики на машины Ferrari использовала технологию HP Latex.

Сильвия Кавалларо, руководитель отдела цветовых решений и отделки Ferrari: «Эта раскраска показывает путь от идеи к её воплощению. Каждая машина Ferrari начинается с творческого замысла, эскизов и инженерной работы. Всё это происходит задолго до того, как машина окажется на трассе.

Благодаря сотрудничеству с HP мы смогли наглядно продемонстрировать этот процесс и рассказать о мастерстве и новаторских решениях, которые лежат в основе наших машин».

Изменения коснулись и гоночных комбинезонов Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона: в их дизайне стало больше белых вставок.

Фото: F1news.ru

Источник

Ferrari (1079)

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