Раскраска комбинезонов для Майами представлена в Ferrari

В новом сезоне гонок "Формулы-1" команда Ferrari представила специальную раскраску комбинезонов для своих пилотов - Карлоса Сайнса и Шарля Леклера. Именно в этих новых комбинезонах спортсмены выступят на Гран При Майами, шестом этапе чемпионата.

Светло-голубая расцветка комбинезонов получила название Azzurro La Plata. Она была выбрана для того, чтобы отметить 70-летие присутствия Ferrari на американском рынке. Команда решила приурочить этот праздничный момент к участию в гонке в Майами.

Фото: F1news.ru

Это не первый случай, когда итальянская конюшня создает специальный дизайн комбинезонов для своих гонщиков на определенные этапы. В прошлом году Леклер и Сайнс уже выступали в особых комбинезонах на Гран При Италии в Монце и Гран При Лас-Вегаса. Ferrari продолжает традицию удивлять болельщиков и привлекать внимание к своей команде новыми дизайнерскими решениями.