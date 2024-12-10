Ferrari подтвердили заключение договора с GM на поставку двигателей

В 2026 году в мире Формулы 1 ожидается важное событие – дебют новой гоночной команды Cadillac, принадлежащей концерну General Motors. Эта команда будет создана на основе проекта Andretti. Интересно, что Ferrari подтвердили заключение контракта на поставку силовых установок и коробок передач для новичка в случае одобрения его участия в сезоне 2026 года организациями FIA и Формула 1.

В официальном заявлении Ferrari говорится: «Сегодня Ferrari объявляет о заключении долгосрочного соглашения. Соглашение с Andretti Formula Racing LLC начнет действовать с 2026 года и предусматривает поставку силовых установок и коробок передач для гоночной команды, управляемой TWG Global и General Motors, при условии одобрения заявки на участие в чемпионате 2026 года со стороны FIA и Формулы 1».

Этот шаг стал ключевым для Cadillac на пути к дебюту в Формуле 1, так как они обеспечили себя поддержкой от поставщика силовых установок. Переход на собственные двигатели в GM, по информации, запланирован не раньше 2028 года.