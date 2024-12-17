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В Европе начали продавать "Лады" с установленными подушками безопасности.

Продавец из Хоргау (Бавария) предложил на продажу Lada Niva Legend с новыми опциями, включая подушки безопасности, сообщает портал auto.mail.ru
РедакцияР
Редакция
17.12.2024, 13:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

По информации портала, производство этих внедорожников началось в конце декабря 2024 года. Однако на данный момент, подушки безопасности устанавливаются только на Niva Travel с начала ноября.

Автомобиль будет оснащен системой ABS, гидроусилителем руля, передней подушкой безопасности для пассажира, кондиционером, обогреваемыми сиденьями, стальными дисками с универсальными шинами и кузовом в металлическом цвете.

В Германии стоимость Lada Niva Legend оценивается в 20 тысяч евро, что при конвертации составляет около 2,2 миллиона рублей.

Эта цена значительно выше, чем текущая стоимость классического внедорожника в российских автосалонах.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что "АвтоВАЗ" начал выпускать версию топовой модели – Lada Granta Club Luxe с более широким списком доступных опций.

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