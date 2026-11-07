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Cadillac может заменить двигатель в болиде Переса

Серхио Перес и Cadillac обсуждают внеплановую замену двигателя на Гран-при Сан-Паулу, которая может привести к штрафу перед оставшимися сессиями.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.11.2026, 01:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

В пятницу в свободных заездах Гран При Сан-Паулу за Cadillac выступили трое гонщиков. Валттери Боттас провёл обе сессии, тогда как в первой Серхио Переса заменил Колтон Херта. Американец проехал необходимую дистанцию для получения суперлицензии на 2027 год.

Серхио Перес сообщил, что команда допускает внеплановую замену силовой установки в этот уик-энд. Окончательное решение пока не принято.

Серхио Перес (20-й): «Тренировка прошла хорошо, а переменчивая погода может сыграть нам на руку в этот уик-энд. Мы пока не решили, будем ли устанавливать новый двигатель и получать за это штраф. Обсудим это сегодня вечером и определимся с планом на оставшуюся часть уик-энда.

Мы знаем, что на этой трассе может произойти всё, что угодно, особенно при такой погоде, так что постараемся воспользоваться любой возможностью».

Валттери Боттас (21-й): «Первая тренировка прошла хорошо и темп обнадёживал. Во второй сессии мы больше сосредоточились на длинных сериях кругов, чтобы лучше понять поведение машины на дистанции гонки. Интерлагос – отличная трасса, поэтому здорово снова здесь выступать.

Вечером мы изучим собранные данные и посмотрим, в каких областях ещё можно прибавить, чтобы как можно лучше подготовиться к субботней квалификации».

Колтон Херта (20-й в первой сессии): «Я провёл первую тренировку, и на этом моя работа на бразильской трассе закончена. Интерлагос – отличная трасса, я впервые здесь выступал, и мне очень понравилось. Для меня всегда большая честь садиться за руль машины, а возможность сделать это три уик-энда подряд стала отличным опытом.

Надеюсь, собранные данные помогут Серхио и Валттери в дальнейшей работе по ходу уик-энда».

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Серхио Перес (269)Валттери Боттас (233)Cadillac F1 (314)Колтон Херта (25)

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