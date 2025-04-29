Более 90 тысяч автомобилей Belgee произведены в Белоруссии

Компания СЗАО «Белджи» достигла важного рубежа в истории производства автомобилей под маркой Belgee - 90 тысяч выпущенных машин. Об этом сообщила пресс-служба известного белорусского автопроизводителя, отметив дату этого события - 25 апреля 2025 года.

В октябре 2024 года на предприятии был произведен 50-тысячный кроссовер. Это означает, что за последние полгода было выпущено около 40 тысяч автомобилей под маркой Belgee. Напомним, что на российском рынке представлены кроссоверы Х50 и Х70.

Юбилейным 90-тысячным автомобилем стал полноприводный Belgee Х70 в комплектации Prestige белого цвета. Этот автомобиль предназначен для российского рынка и скоро будет доступен в одном из дилерских центров страны.

Сборка кроссовера Belgee X70 стартовала летом прошлого года. За это время было выпущено 19 тысяч экземпляров данной модели в различных комплектациях.

Объемы производства Belgee и локализация автокомпонентов продолжают увеличиваться в связи с растущим спросом. На российском рынке количество проданных автомобилей под брендом Belgee в марте 2025 года превысило отметку в 40 тысяч единиц.