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Более 90 тысяч автомобилей Belgee произведены в Белоруссии

Производитель Belgee достиг отметки в 90 тыс. автомобилей, выпустив полноприводный кроссовер Х70. Компания планирует увеличивать производство и локализацию для удовлетворения спроса.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.04.2025, 11:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Компания СЗАО «Белджи» достигла важного рубежа в истории производства автомобилей под маркой Belgee - 90 тысяч выпущенных машин. Об этом сообщила пресс-служба известного белорусского автопроизводителя, отметив дату этого события - 25 апреля 2025 года.

В октябре 2024 года на предприятии был произведен 50-тысячный кроссовер. Это означает, что за последние полгода было выпущено около 40 тысяч автомобилей под маркой Belgee. Напомним, что на российском рынке представлены кроссоверы Х50 и Х70.

Юбилейным 90-тысячным автомобилем стал полноприводный Belgee Х70 в комплектации Prestige белого цвета. Этот автомобиль предназначен для российского рынка и скоро будет доступен в одном из дилерских центров страны.

Сборка кроссовера Belgee X70 стартовала летом прошлого года. За это время было выпущено 19 тысяч экземпляров данной модели в различных комплектациях.

Объемы производства Belgee и локализация автокомпонентов продолжают увеличиваться в связи с растущим спросом. На российском рынке количество проданных автомобилей под брендом Belgee в марте 2025 года превысило отметку в 40 тысяч единиц.

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