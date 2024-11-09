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Снизились цены на автомобили LADA в Белоруссии. «Весту» там можно купить даже дешевле, чем в России.

В Белоруссии цены на седаны LADA Vesta снизились, сообщает портал Quto.ru, ссылаясь на информацию от местных дилеров.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
09.11.2024, 15:31·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В Белоруссии цены на седаны LADA Vesta снизились, сообщает портал Quto.ru, ссылаясь на информацию от местных дилеров. Начиная с октября текущего года, автосалоны страны проводят очень агрессивную ценовую политику, в результате которой рестайлинговую модель "Веста" в кузове седан можно приобрести даже по более низкой цене, чем в России.

Флагманский седан от компании АвтоВАЗ на сегодняшний день доступен по рекордно низкой цене в Белоруссии - 42 900 белорусских рублей (1 256 000 российских). В России же за эту же модель придется выложить 1 525 000 рублей. Обе версии относятся к автомобилям 2025 года выпуска, оснащены 1,6-литровым двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Представители белорусских дилерских центров отмечают, что на фоне снижения цен на LADA Vesta наблюдается значительный рост спроса. При этом при покупке версий с более высоким уровнем комплектации покупатели получают в подарок защиту двигателя, оригинальные салонные ковры и комплект зимних шин.

Тем временем в России в октябре текущего года дважды за месяц подорожали кроссоверы Belgee белорусской сборки. Подробности об изменении цен на эти модели рассказывали на страницах издания "Автоновости дня".

Источник

Lada (402)

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