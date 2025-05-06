Hyundai зарегистрировала новые товарные знаки в базе Роспатента – сообщает ТАСС.

В мае текущего года мировой автопроизводитель Hyundai официально зафиксировал три новых товарных знака на территории России. Эту информацию сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующие документы, опубликованные в базе Роспатента.

По данным информационного агентства, зарегистрированные товарные знаки имеют наименования Hyundai ix10, ix40 и ix50. Все три бренда зарегистрированы в 20 классе по международной классификации, что подразумевает не только автомобили самой марки, но и их комплектующие и аксессуары.

Напомним, что компании Hyundai и Kia, с момента приостановки производства на территории России в 2022 году, не публиковали никакой официальной информации относительно своего дальнейшего присутствия на российском рынке. Ранее на производственном предприятии в Санкт-Петербурге собирались популярные модели Hyundai Creta, Solaris и Kia Rio.

Однако в конце прошедшего 2023 года компания Hyundai все же решила продать свои промышленные активы в России, включая завод в Петербурге и бывшую площадку General Motors.

Кроме того, появилась информация о том, что у официальных дилеров Hyundai в России теперь в продаже доступны новейшие седаны восьмого поколения Hyundai Sonata. Цена на данные автомобили стартует от 3,4 миллионов рублей.