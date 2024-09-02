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Примерно 2 тысячи автомобилей «Москвич» были проданы в августе.

Завод «Москвич» в августе текущего года успешно реализовал 1,9 тыс. автомобилей. Этот внушительный объем продаж включает в себя более 300 лифтбеков «Москвич 6» и более 80 электромобилей «Москвич 3е».
РедакцияР
Редакция
02.09.2024, 13:52·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Завод «Москвич» в августе текущего года успешно реализовал 1,9 тыс. автомобилей. Этот внушительный объем продаж включает в себя более 300 лифтбеков «Москвич 6» и более 80 электромобилей «Москвич 3е». Информация о достижениях предприятия передана в пресс-службе АЗ «Москвич» агентству «АВТОСТАТ».

Согласно отчету, за первые восемь месяцев текущего года было продано более 13,3 тыс. автомобилей марки «Москвич». В числе этих машин более 1,4 тыс. лифтбеков «Москвич 6» и более 800 электромобилей «Москвич 3е».

По итогам 2024 года планируется, что продажи на заводе автомобилей «Москвич» вырастут до 27 тыс. единиц, что значительно превысит показатель в 15,3 тыс. проданных машин в прошлом году. Таким образом, предприятие намерено увеличить объем продаж примерно на 75%.

Напомним, что по информации, разосланной ранее агентством «АВТОСТАТ», 1 августа прошла официальная премьера новейшей модели автомобиля под маркой «Москвич» – семиместного кроссовера под индексом «8». Начало производства и продаж данной новинки запланировано к завершению текущего года.

Источник

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