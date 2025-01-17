Главная Новости Продажи В 2024 году на заводе «АГР» было произведено почти 22 тысячи автомобилей Solaris
Новости

В 2024 году на заводе «АГР» было произведено почти 22 тысячи автомобилей Solaris

Производство автомобилей Solaris в России выросло на фоне популярности бренда. Бренд планирует увеличить долю рынка и предложить клиентам новые сервисы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.01.2025, 17:12·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

По данным пресс-службы компании "АГР" (AGR Automotive Group), за 2024 год было произведено 21 972 автомобиля Solaris. Производство этих машин запущено в Санкт-Петербурге, находящемся на территории "Автомобильного завода АГР", в феврале прошлого года. Автомобили производятся по технологии полного цикла.

По информации агентства "АВТОСТАТ", в предыдущем году было реализовано 14 877 автомобилей Solaris. В настоящее время в линейке этого бренда представлены четыре модели: седаны HS и KRS, кросс-хэтчбек KRX и кроссовер HC.

За 10 месяцев присутствия на рынке, компания увеличила количество центров продаж и обслуживания до 90 штук, которые находятся на всей территории России. Большинство дилерских центров марки располагается в Центральном регионе (28%), Приволжском (19%) и Южном (16%) федеральных округах.

Согласно отчётности "АГР", доля корпоративных продаж в структуре продаж Solaris составила 23% к концу 2024 года.

На следующий год бренд планирует повысить скорость работы конвейера, расширить свою долю на рынке, удерживая прибыльность бизнеса. Также предполагается предложить клиентам новые сервисы. В скором времени компания запустит на рынок инновационную экосистему под названием "Solaris. Цифровой автомобиль".

Источник

Легковые автомобили (176)Продажи (359)Производство (86)Автопром (12)Solaris (16)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация