В 2024 году на заводе «АГР» было произведено почти 22 тысячи автомобилей Solaris

По данным пресс-службы компании "АГР" (AGR Automotive Group), за 2024 год было произведено 21 972 автомобиля Solaris. Производство этих машин запущено в Санкт-Петербурге, находящемся на территории "Автомобильного завода АГР", в феврале прошлого года. Автомобили производятся по технологии полного цикла.

По информации агентства "АВТОСТАТ", в предыдущем году было реализовано 14 877 автомобилей Solaris. В настоящее время в линейке этого бренда представлены четыре модели: седаны HS и KRS, кросс-хэтчбек KRX и кроссовер HC.

За 10 месяцев присутствия на рынке, компания увеличила количество центров продаж и обслуживания до 90 штук, которые находятся на всей территории России. Большинство дилерских центров марки располагается в Центральном регионе (28%), Приволжском (19%) и Южном (16%) федеральных округах.

Согласно отчётности "АГР", доля корпоративных продаж в структуре продаж Solaris составила 23% к концу 2024 года.

На следующий год бренд планирует повысить скорость работы конвейера, расширить свою долю на рынке, удерживая прибыльность бизнеса. Также предполагается предложить клиентам новые сервисы. В скором времени компания запустит на рынок инновационную экосистему под названием "Solaris. Цифровой автомобиль".