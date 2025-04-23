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Продажи подержанных автомобилей в 1 квартале превысили продажи новых в 5 раз

Продажи подержанных автомобилей в России выросли в 5 раз по сравнению с новыми за 3 месяца 2025 года. В 1 квартале соотношение продаж изменилось в пользу подержанных машин.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.04.2025, 16:31·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На престижной отраслевой конференции FRESH Day директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков представил внушительные цифры. По его словам, только за первые 3 месяца 2025 года жители России стали обладателями почти 1,27 миллиона легковых подержанных автомобилей. Этот показатель впечатляет и превосходит объем продаж новых машин в пять раз.

Анализируя данные за 1 квартал, становится ясно, что динамика продаж автомобилей изменилась в стране. Отношение между реализацией новых и подержанных машин перевернулось в пользу вторых. Если в прошлом году соотношение было 1:4 (то есть на один новый автомобиль приходилось четыре подержанных), то в текущем году картина иная. Это связано с тем, что в начале 2025 года первичный рынок сократился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в то время как вторичный рынок вырос на 3%.

Источник

Вторичный рынок (73)Автомобили с пробегом (67)Авторынок россии (264)Легковые автомобили (260)Продажи (472)

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