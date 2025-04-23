Продажи подержанных автомобилей в 1 квартале превысили продажи новых в 5 раз

На престижной отраслевой конференции FRESH Day директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков представил внушительные цифры. По его словам, только за первые 3 месяца 2025 года жители России стали обладателями почти 1,27 миллиона легковых подержанных автомобилей. Этот показатель впечатляет и превосходит объем продаж новых машин в пять раз.

Анализируя данные за 1 квартал, становится ясно, что динамика продаж автомобилей изменилась в стране. Отношение между реализацией новых и подержанных машин перевернулось в пользу вторых. Если в прошлом году соотношение было 1:4 (то есть на один новый автомобиль приходилось четыре подержанных), то в текущем году картина иная. Это связано с тем, что в начале 2025 года первичный рынок сократился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в то время как вторичный рынок вырос на 3%.