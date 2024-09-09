Римейк культового видео: Ромэн Дюма гоняет на Ford Galaxie по Гудвуду

Ежегодное историческое гоночное событие Goodwood Revival в Англии, как всегда, удивляет своим высоким уровнем, а особенно захватывающим оказывается гонка St. Mary's Trophy. Здесь на старт выходят "салун" автомобили начала 1960-х годов: Mini Cooper, Alfa Romeo GTA, Lotus Cortina, Jaguar Mk II.

На гонке также принимают участие Ford Galaxie 500. Гонщик-универсал Ромен Дюма стартовал с последней позиции на этом году и буквально прорвался вперед на мощном Форде. По комментариям, Дюма даже не планировал участвовать в Revival. Однако в последний момент представилась возможность, и он был доставлен за день до гонки.

Дюма вышел на стартовую решетку с 29-й позиции, так как не смог пройти квалификацию, и продемонстрировал бурное движение в течение 25-минутного спринта. Он хорошо знаком с трассой и автомобилем, так как уже одержал победу в этой гонке на этой машине в 2022 году.

Гонка St. Mary's Trophy - отличная демонстрация преимуществ различных автомобилей. Мини не обладают большой мощностью, но проходят быстро сквозь быстрые повороты Goodwood. Альфы и Кортины имеют больше мощности, но все равно остаются машинами, где важна инерция. Джагуары - это уже мускул-кары, но на такой трассе, как Goodwood, очень сложно поспорить с Galaxie 500 под управлением Дюма.

Однако это не обычный Galaxie 500. Те, что участвуют в гонках на Goodwood, - "R-Codes", заводские легкие гоночные версии с 427-кубовыми V-образными 8-цилиндровыми двигателями под капотом. Машина, которая является воплощением мускула.

Но здесь не только мощность решает. Дюма почти постоянно корректирует рулевое управление, даже сцепляет сцепление в медленных шиканах, чтобы не допустить потери скорости. Есть несколько сумасшедших моментов, и сердце замирает, когда он протискивается сквозь "Самую большую иголку в мире".

В конечном итоге ему удалось занять третье место, уступив второму на несколько тысячных секунды в своем Plymouth Barracuda. Гонка St. Mary's Trophy продолжится вторым 25-минутным заездом в воскресенье на Goodwood, и напарник Дюма и владелец машины Билл Шеперд финишировал первым.

В Goodwood Revival множество интересных моментов, и все они стоят просмотра. Но если у вас есть 10 минут, обязательно посмотрите эту.

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