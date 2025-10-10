На продажу выставлен редкий экземпляр Lotus 81

В Великобритании на продажу выставлен редкий гоночный автомобиль Lotus 81, который принимал участие в чемпионатах мира Формулы 1 в 1980 и 1981 годах. За рулём этой машины в разные годы выступали легендарные пилоты: Марио Андретти, Элио де Анджелис и Найджел Мэнселл.

Особую известность этот экземпляр приобрёл после успешных выступлений: в 1980 году де Анджелис пришёл на финиш вторым на Гран При Бразилии, а в 1981 году Мэнселл завоевал третье место на Гран При Бельгии в Цольдере. Для Мэнселла этот подиум стал первым из 59 в его карьере, завершившейся титулом чемпиона мира. Именно в той гонке команда Lotus последний раз использовала шасси 81B.

Командой, основанной Колином Чэпмэном, было выпущено всего пять экземпляров Lotus 81. До 2016 года шасси под номером 1 находилось в собственности Team Lotus, а затем перешло к частному коллекционеру.

Автомобиль полностью готов к эксплуатации: его техническое состояние поддерживается британскими специалистами, которые регулярно проводят реставрационные работы. Недавно был полностью восстановлен двигатель Cosworth DFV V8 объёмом 3.0 литра. В последние годы этот Lotus не раз участвовал в исторических гонках, среди которых Monaco Historic Grand Prix.

Покупателю предложат не только полный набор документов и сертификат FIA, но и существенный комплект запасных частей. Также отмечается, что за всё время у машины был только один частный владелец.

Автомобиль окрашен в фирменные цвета Essex Overseas Petroleum Corporation — спонсора Team Lotus в те годы.

Продажей Lotus 81 занимается британская компания William I’Anson, специализирующаяся на исторических гоночных автомобилях. При этом компания не раскрывает даже примерную стоимость данного лота и не делает такую информацию публичной.

Изданию Motor Sport не удалось узнать цену, однако известно, что в 2006 году аналогичный автомобиль с шасси номер 3 был продан за $159 тысяч. Очевидно, что стоимость машины, за рулём которой успели выступить столь известные гонщики, окажется значительно выше.