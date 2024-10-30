УАЗ стал лидером по числу вакансий, которые были открыты.

Согласно данным мэрии Ульяновска, на данный момент на Ульяновском автозаводе открыто 592 вакансии. Именно столько сотрудников требуется для работы на заводе, включая штамповочное и компонентное производства.

Новым сотрудникам УАЗ гарантирует бесплатный медосмотр, предоставление спецодежды и транспортную доставку после второй смены. Для приезжих сотрудников компания готова возместить расходы на аренду жилья.

На территории Ульяновского автозавода действует учебный центр, который имеет официальную аккредитацию и предлагает обучение работников, как имеющих опыт работы, так и потенциальных кандидатов, по определенным специальностям.

Например, в специализированной "заводской школе" можно пройти обучение по профессии рихтовщика. Рихтовщик занимается устранением дефектов кузова и может рассчитывать на заработок от 57 000 рублей.

Ранее были объявлены изменения, которые Ульяновский автозавод внёс в свои автомобили после критики.