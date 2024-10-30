Главная Новости Новая модель УАЗ стал лидером по числу вакансий, которые были открыты.
Новости

УАЗ стал лидером по числу вакансий, которые были открыты.

Согласно данным мэрии Ульяновска, на данный момент на Ульяновском автозаводе открыто 592 вакансии. Именно столько сотрудников требуется для работы на заводе, включая штамповочное и компонентное производства.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.10.2024, 13:22·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Согласно данным мэрии Ульяновска, на данный момент на Ульяновском автозаводе открыто 592 вакансии. Именно столько сотрудников требуется для работы на заводе, включая штамповочное и компонентное производства.

Новым сотрудникам УАЗ гарантирует бесплатный медосмотр, предоставление спецодежды и транспортную доставку после второй смены. Для приезжих сотрудников компания готова возместить расходы на аренду жилья.

На территории Ульяновского автозавода действует учебный центр, который имеет официальную аккредитацию и предлагает обучение работников, как имеющих опыт работы, так и потенциальных кандидатов, по определенным специальностям.

Например, в специализированной "заводской школе" можно пройти обучение по профессии рихтовщика. Рихтовщик занимается устранением дефектов кузова и может рассчитывать на заработок от 57 000 рублей.

Ранее были объявлены изменения, которые Ульяновский автозавод внёс в свои автомобили после критики.

Источник

Новая модель (307)Лидеры (3)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация