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УАЗ укомплектовал «Пикап» китайским дизелем и коробкой передач.

Новый УАЗ "Пикап" начал тестирование с дизельным двигателем и КП JAC. Подробности о моторе и планах компании. Российский производитель повышает цены на коммерческие модели.
А
Антон Звонкий
16.01.2025, 11:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

По сведениям источников близких к компании, УАЗ начал проводить испытания новой модели «Пикап» с обновленным двигателем и коробкой передач.

Отечественный пикап получил дизельный двигатель и механическую коробку передач от китайского производителя JAC. Фотографии тестируемых автомобилей уже появились в сети.

Новый дизельный агрегат разработки китайской компании JAC имеет объем два литра и развивает мощность до 136 лошадиных сил. Такой двигатель уже устанавливается на некоторые модели Sollers. Что касается китайской коробки передач, то планируется ее адаптация для использования с отечественным бензиновым двигателем ЗМЗ объемом 2,7 литра. Этот мотор часто встречается под капотами новых автомобилей УАЗ.

В настоящее время УАЗ «Пикап» оснащается 150-сильным бензиновым двигателем объемом 2,7 литра в сочетании с 5-ступенчатой коробкой передач.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что российский производитель УАЗ увеличил цены на коммерческие модели «Буханка» и «Профи» на 2025 год.

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