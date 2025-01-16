УАЗ укомплектовал «Пикап» китайским дизелем и коробкой передач.

По сведениям источников близких к компании, УАЗ начал проводить испытания новой модели «Пикап» с обновленным двигателем и коробкой передач.

Отечественный пикап получил дизельный двигатель и механическую коробку передач от китайского производителя JAC. Фотографии тестируемых автомобилей уже появились в сети.

Новый дизельный агрегат разработки китайской компании JAC имеет объем два литра и развивает мощность до 136 лошадиных сил. Такой двигатель уже устанавливается на некоторые модели Sollers. Что касается китайской коробки передач, то планируется ее адаптация для использования с отечественным бензиновым двигателем ЗМЗ объемом 2,7 литра. Этот мотор часто встречается под капотами новых автомобилей УАЗ.

В настоящее время УАЗ «Пикап» оснащается 150-сильным бензиновым двигателем объемом 2,7 литра в сочетании с 5-ступенчатой коробкой передач.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что российский производитель УАЗ увеличил цены на коммерческие модели «Буханка» и «Профи» на 2025 год.