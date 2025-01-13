УАЗ "Патриот" с дизельным двигателем протестировали

В последнем квартале 2025 года российская компания УАЗ планирует предложить российским клиентам модель «Патриот» с новым дизельным двигателем. Подобный агрегат уже используется на грузовом автомобиле УАЗ «Профи».

Популярному внедорожнику будет доступен 2-литровый дизельный двигатель, который производится на предприятии «Соллерс Алабуга». На коммерческих автомобилях Sollers Argo такой дизельный мотор развивает 130 лошадиных сил (288 Нм).

На данный момент в УАЗ «Патриот» устанавливается только один доступный двигатель - 2,7-литровый силовой агрегат мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Предполагается, что обновленную модель «Патриот» представят публике в ноябре текущего года, согласно предварительной информации.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что американские блогеры планируют установить мотор V8 на легендарный УАЗ «Буханка».