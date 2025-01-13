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УАЗ "Патриот" с дизельным двигателем протестировали

УАЗ обновит модель "Патриот" новым дизелем от «Соллерс Алабуга». Премьера ожидается в ноябре. А блогеры планируют установить V8 на УАЗ «Буханку».
А
Антон Звонкий
13.01.2025, 12:52·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В последнем квартале 2025 года российская компания УАЗ планирует предложить российским клиентам модель «Патриот» с новым дизельным двигателем. Подобный агрегат уже используется на грузовом автомобиле УАЗ «Профи».

Популярному внедорожнику будет доступен 2-литровый дизельный двигатель, который производится на предприятии «Соллерс Алабуга». На коммерческих автомобилях Sollers Argo такой дизельный мотор развивает 130 лошадиных сил (288 Нм).

На данный момент в УАЗ «Патриот» устанавливается только один доступный двигатель - 2,7-литровый силовой агрегат мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Предполагается, что обновленную модель «Патриот» представят публике в ноябре текущего года, согласно предварительной информации.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что американские блогеры планируют установить мотор V8 на легендарный УАЗ «Буханка».

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