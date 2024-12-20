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УАЗ готовит обновления для своего модельного ряда на 2025 год.

В планах Ульяновского автозавода на 2025 год - обновление модельного ряда.
РедакцияР
Редакция
20.12.2024, 09:31·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В планах Ульяновского автозавода на 2025 год - обновление модельного ряда. По информации пресс-службы предприятия, в марте текущего года на российском автомобильном рынке ожидается появление УАЗ "Профи" и "Полуторка" с дизельным двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач в версии с задним приводом. В четвертом квартале аналогичные модели будут доступны в полноприводной версии.

Также к концу 2025 года внедорожник УАЗ "Патриот" получит обновленную 6-ступенчатую трансмиссию, которая будет предлагаться как с дизельным, так и с бензиновым двигателем. В долгосрочной перспективе на флагманской модели УАЗ возможно появление автоматической коробки передач, однако точные сроки этого события не сообщаются.

По данным агентства "АВТОСТАТ", в ноябре прошлого года Ульяновский автозавод реализовал на отечественном рынке 2 665 автомобилей. За 11 месяцев 2024 года объем продаж автомобилей марки УАЗ в России составил 31 582 единицы.

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