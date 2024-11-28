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УАЗ собираются улучшить качество своих автомобилей. Что это изменит?

Ульяновский автозавод готовит кардинальное обновление в процессе окраски своих автомобилей. Генеральный директор предприятия, Алексей Спирин, поделился подробностями обновления.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
28.11.2024, 09:52·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Ульяновский автозавод готовит кардинальное обновление в процессе окраски своих автомобилей. Генеральный директор предприятия, Алексей Спирин, поделился подробностями обновления.

«Мы сейчас полностью модернизируем окрасочный комплекс», — отметил г-н Спирин.

Основным изменением будет переход от устаревшего аэростатического метода нанесения лакокрасочных материалов роботами-малярами к более современной электростатической технологии, которая уже успешно применяется на других предприятиях, в том числе на УАЗ. Это изменение должно значительно улучшить качество кузовной краски и оптимизировать издержки производства.

Однако модернизация не ограничится лишь окрасочным комплексом. В данный момент на УАЗ внедряются приемо-сдаточные испытания для всех узлов, включая передние и задние мосты, а также тормозные системы, производимые на заводе.

Предыдущим шагом в развитии производства стал инвестиционный проект по созданию автоматизированного участка лазерной резки металла и производству заготовок, реализованный за поддержки Фонда развития промышленности. Здесь осуществляется раскройка и производство деталей для рам, кузовов и подвески всех моделей автомобилей УАЗ.

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УАЗ (63)

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