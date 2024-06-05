Претензии к Sauber у властей Швейцарии отсутствуют

В начале нового года команда Sauber анонсировала новый бренд Stake F1 для участия в гонках в странах, где допускается реклама азартных игр. На днях стало известно, что данное название вызвало недовольство федеральной комиссии по казино в Швейцарии. Причина кроется в том, что Sauber действует под лицензией Швейцарии, где запрещена азартная онлайн-реклама.

Предполагаемый штраф в размере до полумиллиона швейцарских франков, который грозил команде, был в итоге отменен. Власти провели расследование и пришли к выводу, что Sauber не нарушила законодательство.

«При анализе соблюдения законов было учтено, что Sauber является участником международных соревнований, и в Швейцарии никакой активности с брендом Stake не проводится, – гласит официальное заявление. – Кроме того, услуги Stake не предлагаются пользователям из Швейцарии. Именно по этим причинам комиссия приняла решение о закрытии дела».

Тем не менее, следует отметить, что комиссия подчеркнула: данное решение по Sauber не является прецедентом для будущих случаев.