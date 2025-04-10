Пиастри пока не готов испытать свои силы в Ле-Мане

Оскар Пиастри считает, что у McLaren сохраняется преимущество в скорости над соперниками, однако на трассе Сузука оно недостаточно значительно для успешных обгонов. Главная цель команды - улучшить результаты в квалификации, чтобы иметь возможность стартовать впереди партнера по команде.

Оскар выразил свое мнение относительно нового участия McLaren в гонках на выносливость.

Оскар Пиастри заявил: «Мы пришли к выводу после гонки в Японии, что нам необходимо лучше выступать в квалификациях, чтобы начинать гонку с более высоких стартовых позиций. Вероятно, это ключевой момент, который поможет нам достичь большего успеха».

«По результатам анализа предыдущего уик-энда было очевидно, что на трассе Сузука для успешных обгонов необходимо иметь значительное преимущество в скорости. Следовательно, наилучший способ улучшить ситуацию - улучшить результаты в квалификации хотя бы немного».

«Мы были довольно ограничены в действиях, которые могли предпринять, и после гонки обсуждали различные варианты, пытаясь понять, можно ли было бы что-то сделать иначе. В конечном итоге приходим к выводу, что нам следовало бы рискнуть больше, даже если вероятность успеха была бы невелика».

«В любом случае у нас были определенные возможности действовать по-другому, команда готова признать это. Важно понимать, что на этапе начала сезона необходимо избегать потери очков в пользу конкурентов. Это также крайне важно».

«Мы проанализировали многое, и ключевой вывод заключается в том, что после квалификации нам нужно занимать более высокие позиции».

«Факт того, что в Японии гонщик Max Verstappen и команда Red Bull были быстрее, не означает, что McLaren меняет свой подход. Я думаю, что наш болид в настоящее время обладает большей скоростью, но наше преимущество не настолько велико, чтобы расслабляться и полагаться на удачу».

«Мы видели по результатам японского уик-энда, что даже малейшие сложности могут привести к потере лидерства. Maxу хватило просто провести отличный круг в квалификации, чтобы обогнать нас. Это еще раз подтверждает, что борьба в этом сезоне будет очень напряженной».

«Как сложится текущий уик-энд, сложно предсказать. В Бахрейне нам нужно будет найти правильный подход к управлению шинами и эффективно расходовать их ресурсы. Погода сегодня жаркая, но в воскресенье ожидается немного прохладнее, что может затруднить нагрев шин. Однако именно в этом аспекте мы можем обрести определенное преимущество перед соперниками».

В 2027 году команда McLaren представит в гонках на выносливость гиперкары, став одной из ключевых новостей дня. Однако, отвечая на вопрос о своем интересе к новому заводскому проекту McLaren, Оскар отказался от него.

«Возможно, когда-нибудь у меня появится желание испытать свои силы в Ле-Мане, но не сейчас, - пояснил Пиастри. - Я полностью удовлетворен участием в Формуле 1, и на данный момент не вижу смысла сочетать выступления в этом чемпионате с участием в гонках на выносливость. Прежде всего, в нашем случае все ставки очень высоки, а такой подход не позволит достаточно серьезно готовиться к Ле-Ману».

«Нельзя принимать участие в марафоне, не имея должной подготовки. Я предпочитаю сначала достичь всего, что планирую в Формуле 1, а затем, возможно, обратиться к Заку Брауну с просьбой о новых выступлениях».