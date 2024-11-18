Магистральные тягачи КАМАЗ нового поколения получат не только обновленную кабину

По информации, опубликованной в телеграм-канале «Грузовики и вообще», автомобиль получит обновленную переднюю часть с новой решеткой радиатора, бампером и узкими светодиодными фарами, расположенными на одной линии.

Весной 2024 года журнал «Авторевю» представил изображение будущего семейства тягачей КАМАЗ К6, сообщив о новом дизайне с узкими фарами, светящейся лошади-эмблемой и кабине, стилизованной под шлем. При этом подчеркивалось, что, несмотря на изменения во внешности, основой конструкции останется несущий каркас кабины предыдущего поколения.

Эксперты также отмечают, что на изображении в телеграм-канале видно отсутствие традиционных боковых зеркал на новой модели, что, вероятно, указывает на то, что их заменят выносные камеры заднего вида, установленные по две с каждой стороны. На выставке Comtrans 2021 в сентябре 2021 года КАМАЗ уже демонстрировал грузовик К6 (КАМАЗ-54907) с планами заменить боковые зеркала камерами для передачи видеоданных на мониторы в кабине.

Информации о подробностях новой кабины и сроках начала производства новых моделей пока нет. Ожидается, что процесс внедрения инноваций займет несколько лет. Вероятно, помимо внешних изменений, кабина будет обновлена внутренне и станет более комфортабельной. В кабине модели 2021 года уже предлагалось установить одно кресло для водителя с активной электромагнитной подвеской, способной поглощать до 90% вибраций, что уменьшает нагрузку на позвоночник. В салоне также будут холодильник, мультиварка, умывальник, сейф и две камеры для контроля за водителем, сигнализирующие о его состоянии и опасном поведении за рулем. В рулевом колесе будет встроен дисплей для управления навигацией и принятия звонков.