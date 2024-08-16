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Только три версии LADA можно приобрести за сумму менее 1 млн рублей

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» доложили о том, что 14 августа АВТОВАЗ поднял цены на автомобили семейств LADA Granta и Niva.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.08.2024, 11:21·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» доложили о том, что 14 августа АВТОВАЗ поднял цены на автомобили семейств LADA Granta и Niva. В результате повышения цен, стало интересно, какие модели отечественных автомобилей можно приобрести за менее чем 1 миллион рублей.

Среди автомобилей LADA Granta можно выделить две комплектации с седаном – Standard и Classic’24. Первая стоит 699 900 рублей, а вторая - 931 000 рублей, но обе без кондиционера. За 1 012 000 рублей уже можно приобрести версию с кондиционером. Ранее LADA Granta с кондиционером была доступна за сумму до 1 миллиона рублей до увеличения цен на 20 тысяч.

Остальные комплектации моделей LADA Granta (лифтбеки, кросс-универсалы, коммерческие версии) теперь имеют цену выше 1 миллиона рублей.

Среди других моделей автомобилей отечественного производителя, за исключением LADA Niva Legend, нет версий стоимостью менее 1 миллиона рублей. Стандартная комплектация LADA Niva Legend оценивается в 981 000 рублей, также без кондиционера.

Таким образом, в настоящее время в ассортименте автомобилей LADA осталось лишь три комплектации, доступные за менее 1 миллиона рублей, но все они без кондиционера.

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