Популярность Geely на мировом рынке автомобилей достигла невероятных высот. Где-то ужасно много времени не проходит.

Новый кроссовер Geely под названием Galaxy Starship 7 стал хитом продаж всего за 13 дней. Модель, которая по размеру сравнима с Monjaro, компании вышла на рынок в декабре. Говорят о том, что было продано более 10 тысяч экземпляров данного автомобиля.

Geely Galaxy Starship 7 с гибридной силовой установкой Thor EM-i установил рекорд по продажам среди гибридных кроссоверов на китайском рынке. Цена автомобиля варьируется от 103 800 до 136 800 юаней, что эквивалентно от 1,5 до 1,9 миллионам рублей по текущему обменному курсу.

Новинка от Geely, Galaxy Starship 7 EM-i, представляет собой среднеразмерный гибридный кроссовер с кузовом длиной 4740 мм. В автомобиле обилие пространства в салоне, а дизайн машины не оставляет равнодушным. Его гибридная силовая установка включает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 111 л.с., 217-сильный электромотор и батарею ёмкостью 19,09 либо 28,94 кВт*ч.

Фото: Автоновости Дня

Автомобиль Geely Galaxy Starship 7 оборудован мульти-рулем, комплектом подушек безопасности, цифровой приборной панелью, информационно-развлекательной системой с большим сенсорным дисплеем, беспроводной площадкой для гаджетов и атмосферной подсветкой салона.

Российские аналитики недавно опубликовали список самых популярных кроссоверов и внедорожников в стране. Geely, как и другие китайские марки, попала в рейтинг наряду с более известными брендами. Все больше автолюбителей обращают внимание на предложения от производителей из Китая.