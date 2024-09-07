Попытка возродить разбитый V-10 BMW M5 кажется настоящим кошмаром

Современные немецкие спортивные автомобили славятся своей сложностью. Даже находясь в хорошем рабочем состоянии, их трудно ремонтировать и дорого обслуживать. Восстановление такого автомобиля из аварийного двора — это настоящая проблема. Но если есть кто-то, кто сможет это сделать, то это Сретен Милисавлевич с YouTube-канала M539 Restorations.

Милисавлевич известен в мире подержанных BMW благодаря своим видеороликам большой продолжительности, в которых он документирует реставрацию сломанных или заброшенных автомобилей, начиная от старых моделей 3 серии поколения E30 и заканчивая легендарным первым поколением 8 серии, а также более поздними моделями, такими как M3 с V-образным восьмизапорным двигателем. Для него E60-поколение M5 стало по-настоящему самым сложным вызовом.

Купленная на аукционе аварийных автомобилей в Калифорнии, эта редкая седан с шестиступенчатой коробкой передач и десятицилиндровым двигателем требовала гораздо больших усилий, чем простое обновление, чтобы снова выйти на дорогу. Хотя снаружи автомобиль выглядит довольно здоровым, быстрый осмотр снизу показывает огромное отверстие в масляном поддоне, прямо там, где находится маслосборник. По всей видимости, этот автомобиль врезался в бордюр с высокой скоростью, разрушив это отверстие и треснув подрамник.

Хотя обстановка кажется мрачной, двигатель, кажется, находится в относительно хорошем состоянии, так как никогда фактически не работал с этим отверстием в поддоне. В масле нет металлических частиц, и нижний конец выглядит здоровым. Милисавлевич сталкивается с проблемой, когда понимает, что двигатель не вращается свободно. Опасаясь худшего, он снимает клапанные крышки и обнаруживает, что блоки VANOS, отвечающие за распределение фаз газораспределения, были повреждены при аварии.

Изначально довольно простой ремонт и восстановление превратились в серьезную работу по замене цепи ГРМ. Покупка поврежденных автомобилей на аукционе, особенно онлайн, всегда связана с риском. Можно повезти, а можно оказаться перед чем-то, что гораздо сложнее и дороже починить.

Несмотря на грозящие перед ним сложные ремонты, Милисавлевич продолжает работу, обновляя поврежденный масляный насос и заменяя шатунные вкладыши (известный износ на этом мощном 500-сильном десятицилиндровом двигателе). Во втором видеоролике он берется за блоки VANOS и, наконец, запускает автомобиль. Несмотря на довольно обыденную работу по ремонту, это действительно удовлетворительно смотреть. Если вы любите видеть, как классные автомобили возвращаются к жизни, это обязательно к просмотру.

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