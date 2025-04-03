Тарифы Трампа - это идеальная буря для пострадавшей автомобильной промышленности Великобритании

Президент Дональд Трамп ввел непревзойденные тарифы в размере 25 процентов на всю автомобильную промышленность Великобритании и на запчасти, которые она экспортирует в США, что может привести к потере тысяч рабочих мест.

В рамках так называемого "Дня Рекламации" в Соединенных Штатах президент Трамп объявил о введении широкомасштабных тарифов на весь мир, включая и Великобританию. Хотя Brexit позволил Великобритании избежать 25-процентного тарифа на импорт из ЕС (большинство британских товаров будут облагаться дополнительной пошлиной в 10 процентов), Трамп все же ввел общий тариф в размере 25 процентов на все импортные товары, связанные с автомобильной отраслью, независимо от страны происхождения.

Такое заявление вызвало серьезные потрясения в автомобильной промышленности Великобритании, поскольку автомобильный сектор составил около 15 процентов экспорта в США в 2024 году, с общей стоимостью в £9 миллиардов.

Как сообщает Auto Express, профессор экономики бизнеса в Бирмингемской бизнес-школе Дэвид Бэйли назвал ситуацию "идеальным штормом".

“Эти тарифы окажут значительное воздействие на автомобильную промышленность Великобритании и ЕС, которую уже сдавливают падающие продажи в Китае, застойный спрос в Европе и медленное внедрение электромобилей,” - сказал Бэйли.

Профессор рассказал Auto Express, что премиальные компании, такие как Jaguar Land Rover, Rolls-Royce, Bentley и Aston Martin будут наиболее серьезно затронутыми; в финансовом году, закончившемся в апреле 2024 года, США были вторым крупнейшим рынком для JLR после Китая.