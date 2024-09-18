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Интерес к автомобилю Triumph Stag возрос на 793 процента после финала шоу "Большой тур"

Два из классических автомобилей, представленных в The Grand Tour: One For The Road, заметно увеличили объем поискового трафика.Джеймс Мэй управлял Triumph Stag; Ричард Хаммонд выбрал Ford Capri.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
18.09.2024, 18:32·3 мин
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Фото: Motor1.com

Два из классических автомобилей, представленных в The Grand Tour: One For The Road, заметно увеличили объем поискового трафика.

Джеймс Мэй управлял Triumph Stag; Ричард Хаммонд выбрал Ford Capri.

Этот эпизод стал последним автомобильным приключением для Кларксона, Хаммонда и Мэя в тройном составе.

Последний эпизод The Grand Tour уже в прошлом. Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй развлекали массы более двух десятилетий, оставив неизгладимый след в мире автомобилей. Как трое отправляются к закату, они снова привлекают внимание к классическим автомобилям, использованным в их последнем приключении. Что ж, по крайней мере, два из них.

Речь идет о Мэе и Хаммонде. Поисковый трафик на Auto Trader стремительно растет для автомобилей, на которых они ездили в One For The Road. Это особенно верно для 1974 года Triumph Stag Джеймса Мэя, который подскочил на 793 процента с момента выхода эпизода на прошлой неделе. Конечно, мы не знаем, сколько человек искали информацию о британском спортивном автомобиле до этого, но предполагаем, что Mk I Ford Capri GXL, на котором ездил Хаммонд, уже привлекал внимание. После эпизода трафик к старому Форду вырос на 185 процентов.

Фото: Motor1.com

Интересно, что в данных Auto Trader отсутствует Lancia Montecarlo Джереми Кларксона. Созданный в основном в конце 1970-х годов, его изящная форма с центральным расположением двигателя включала скромный двухрядный четырехцилиндровый мотор мощностью 120 лошадиных сил. В наши дни он не является востребованным классическим автомобилем, и, по-видимому, поездка Кларксона на нем через Зимбабве ничего в этом не изменила.

"Классические автомобили, такие как Ford Capri и Triumph Stag, всегда занимали особое место в сердцах британских автомобильных энтузиастов," - сказала Эрин Баркер, редактор Auto Trader. "Последний эпизод The Grand Tour вернул эти культовые модели в центр внимания, напомнив зрителям о их вечной привлекательности и том, что увидеть своих любимых бензоголов на них - часть привлекательности".

The Grand Tour: One For The Road показывает, как иконическое трио путешествует через Зимбабве на трех классических автомобилях, которые они всегда хотели. Это не только завершение сериала, но и завершение их совместной автомобильной деятельности. Эпизод уже доступен на Amazon Prime.

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