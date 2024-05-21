Toyota считает, что необходим внедорожник с высокой производительностью

Неожиданное решение от Toyota – компания рассматривает возможность создания более мощного внедорожника для своей все более растущей линейки спортивных автомобилей Gazoo Racing. GR Sport уже был применен к нескольким продуктам, но полноценная модель высокой проходимости пока не представлена. Однако это скорее всего изменится в будущем.

Глава GR Томоя Такахаши заявил в интервью австралийскому журналу Drive, что SUV – необходимость: "В будущем, на мой взгляд, нам нужен GR SUV. Некоторые люди могут использовать только SUV из-за семьи или необходимости в пространстве. Чтобы расширить наш бренд, возможно, нам нужен SUV."

Фото: Motor1.com

Он отказался давать подробности о том, какая модель получит обработку GR. Однако это, скорее всего, будет один из крупных внедорожников, так как Yaris Cross и C-HR не такие просторные. Мы также исключаем bZ4X. Скорее всего, речь идет о Land Cruiser, будь то LC 250 / Prado, который доступен в Соединенных Штатах, и/или крупный LC300 (изображенный здесь), продаваемый на выбранных рынках. Возможно, GR RAV4 также имеет смысл, чтобы занять место выше Prime с 302-сильным двигателем, разгоняющимся до 60 миль в час всего за 5,7 секунды.

Такахаши отметил, что Gazoo Racing должен определить правильную модель для будущего расширения портфеля, поскольку его ресурсы ограничены. Из-за ограничений бюджета нельзя запускать несколько продуктов в короткие сроки. На данный момент Yaris, Corolla, 86 и Supra предлагаются в полной версии GR. Только супермини породило более горячую производную GRMN, которая также запланирована для купе в стиле BMW.

Нас немного удивляет, что Toyota так долго не понимала, что выпуск поднятой версии GR имеет смысл. Массовые автопроизводители уже много лет продают усовершенствованные версии своих внедорожников. Релевантным примером является Volkswagen с T-Roc R, Tiguan R и Touareg R, в то время как у Hyundai и Kia есть Ioniq 5 N и EV6 GT соответственно.

Будет ли бренд GR достаточно привлекательным, чтобы оправдать премию, которую будет требовать более мощный SUV, решат сами покупатели своими заработанными деньгами.