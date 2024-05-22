Toyota по-прежнему не планирует предложить конкурента Ford Maverick в США.

Компания Toyota недавно расширила свою линейку новыми моделями, такими как Crown и Grand Highlander, однако один тип автомобиля до сих пор отсутствует: компактный пикап. Грузовики становятся все крупнее, что позволяет более маленьким моделям, таким как Ford Maverick, находить множество покупателей. Несмотря на появление нового сегмента, у Toyota все еще нет планов предложить конкурента Maverick, заявил Тед Огава, генеральный директор Toyota North America.

Огава рассказал Automotive News, что они "изучают эту область" и обсуждают возможности сегмента со своими начальниками в Японии. Он отметил, что компактные и среднеразмерные грузовики предоставляют возможность для электрификации, что создает вызов в сохранении доступной цены.

Maverick взорвал сцену своим доступным ценником и наличием гибридной силовой установки. Цена на грузовик немного выросла с момента начала продаж в 2022 году, но это не снизило продажи. Они выросли на 26,5 процента в прошлом году до 94 054 штук, и продажи увеличились на целых 82 процента за первые три месяца 2024 года, с Ford, продавшим почти 40 000 единиц.

Изначально Maverick имел цену ниже 20 000 долларов, не включая стоимость доставки. Сегодня начальная версия Maverick с двигателем EcoBoost объемом 2,0 литра стоит 25 515 долларов, включая плату за доставку в размере 1 595 долларов. Гибридная версия немного дороже - 27 015 долларов. Учитывая, что вы получаете пять мест, удобный грузовой отсек и среднюю оценку расхода топлива 37 миль на галлон, можно сказать, что это все еще выгодное предложение.

Если текущие тенденции сохранятся, 2024 год станет лучшим годом продаж для Maverick, опередив его единственного настоящего конкурента - Hyundai Santa Cruz. Было бы интересно увидеть, что могла бы предложить Toyota в этом сегменте, не только потому, что Ford так хорош, но также потому что конкуренция обычно приводит к появлению лучших продуктов для нас.

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