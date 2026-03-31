В продаже появился новый седан bZ7: мотор от Huawei, софт от Xiaomi, цена — 1,7 млн рублей

В Китае стартовали продажи нового электрического седана Toyota bZ7, разработанного совместно компаниями GAC и Toyota. Покупатели могут выбрать одну из пяти комплектаций автомобиля по цене от 147 800 до 199 800 юаней, что по актуальному курсу составляет от 1,7 до 2,3 млн рублей.

Автомобиль привлек значительный интерес — менее чем за час после начала продаж было оформлено более 3100 предварительных заказов на новинку.

Публичный дебют Toyota bZ7 состоялся в прошлом году на автосалоне в Шанхае. Модель относится к классу полноразмерных седанов: её длина составляет 5130 мм, ширина — 1965 мм, а высота — 1506 мм при базе в 3020 мм. Дизайн седана выполнен в современном ключе и включает покатую линию крыши, спойлер, оригинальные задние фонари, совмещённые в единый блок, полускрытые ручки дверей и крупные 20-дюймовые диски. Для окраски предлагается семь вариантов цветов кузова.

В интерьере автомобиля установлены комфортабельные сиденья с функциями вентиляции, массажа и подогрева. Приборная панель выполнена в цифровом исполнении, а мультимедийная система построена на платформе Huawei HarmonyOS 5.0, обеспечивающей поддержку Apple CarPlay и оснащённой интеллектуальным голосовым ассистентом.

Техническая оснащённость новой Toyota также включает передовую систему помощи водителю Momenta R6, поддерживающую автономное вождение в режиме навигации. Для функционирования этой технологии на кузове автомобиля размещены современные датчики: опционально устанавливается LiDAR-сканер, дополнительно есть пять радаров миллиметрового диапазона, одиннадцать высокоточных камер и десять ультразвуковых радаров.

За движение отвечает электрическая силовая установка DriveONE от Huawei с мощностью 278 лошадиных сил, способная разогнать машину до максимальной скорости 180 км/ч. В качестве источника энергии применяется литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 71,35 либо 88,13 кВт·ч. В зависимости от типа аккумулятора запас хода на электротяге составляет от 600 до 710 км. Оборудование также поддерживает быструю зарядку: за 10 минут можно восполнить запас хода примерно на 300 км.

Автор: Алина Олешко