Toyota отзывает почти 400 тысяч автомобилей: названа причина

Автоконцерн Toyota объявил об отзыве примерно 400 тысяч автомобилей в Соединённых Штатах из-за возможных проблем с отображением изображения с камеры заднего вида. Как информирует агентство Reuters, соответствующее уведомление опубликовано Национальным управлением безопасностью движения на трассах США.

Согласно заявлению производителя, отсутствие видеосигнала с камеры при движении задним ходом может существенно снизить видимость для водителя. Компания предупреждает, что это создает дополнительные предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий. В общей сложности выявленная неисправность зафиксирована на 393 838 транспортных средствах.

Под кампанию по устранению дефекта попадают пикапы модели Tundra 2022—2025 годов выпуска, включая гибридные модификации, а также внедорожники Sequoia, произведённые в период с 2023 по 2025 годы.

Для решения указанной технической проблемы владельцам автомобилей не потребуется серьёзное вмешательство. Toyota призывает клиентов обратиться в любой дилерский центр бренда, где специалисты бесплатно установят обновлённую версию программного обеспечения.

Ранее отмечалось, что на российском рынке произошёл значительный рост спроса на автомобили Toyota. По данным агентства «Автостат», в сентябре продажи бренда увеличились почти на 50% и достигли 3,3 тыс. автомобилей, что позволило компании сохранить место в десятке лидеров продаж в России второй месяц подряд.

Автор: Иван Бахарев