Спрос на привычные японские автомобили Toyota и Mazda в России резко вырос на фоне конкуренции с «китайцами»

Согласно свежей статистике аналитического агентства «Автостат» за февраль, на российском автомобильном рынке наблюдается заметный рост интереса к новым автомобилям Mazda и Toyota. При этом отечественные и китайские бренды продолжают делить лидирующие позиции в сегменте новых машин.

Mazda заняла шестое место в десятке самых популярных автомобильных марок России по итогам февраля. За последний месяц зимы россияне приобрели 2773 автомобиля этой марки, что в 19,5 раза больше показателей февраля 2025 года.

Существенно увеличился и спрос на новые Toyota: за прошедший февраль россияне купили 1975 автомобилей, что на 102,4% превышает аналогичный период прошлого года. Аналитики отмечают, что и Mazda, и Toyota преимущественно поставляются на российский рынок из Китая.

Несмотря на динамику продаж иностранных брендов, первое место на российском рынке по-прежнему занимает LADA. В феврале на автомобилях этой марки остановили свой выбор 19 040 покупателей, что на 22,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Вторую позицию сохранил китайский бренд Haval, реализовавший 10 155 автомобилей, что на 6,1% больше прошлогодних результатов. Третье место занял молодой российский бренд Tenet с показателем 8626 проданных машин, которые выпускаются на бывшем заводе Volkswagen в Калуге как ребрендированные копии Chery.

В числе заметных игроков оказался и белорусский бренд Belgee: его продажи выросли почти в 2,5 раза и достигли 4694 единиц в сравнении с февралем прошлого года.

В то же время импорт новых автомобилей Chery из Китая в Россию практически прекратился. Как сообщил автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале, за январь и февраль 2026 года было ввезено всего 41 новый автомобиль Chery, что в 100 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор: Иван Бахарев