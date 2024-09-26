Toyota отказывается от бессмысленного названия для гибридных автомобилей с возможностью зарядки.

Компания Toyota объявила в четверг о том, что она отказывается от использования названия "Prime". Теперь автомобили будут называться RAV4 Plug-in Hybrid и Prius Plug-in Hybrid. И это правильное решение.

Название Prime впервые появилось в 2017 году с выпуском модели Prius Prime на основе тогдашнего четвертого поколения Prius. Первый RAV4 Prime появился в 2019 году, сделав шум с его комбинированной мощностью в 302 лошадиные силы и заявленным временем разгона 0-60 миль в 5,5 секунды.

"Переход к названию RAV4 Plug-in призван помочь потребителям более легко идентифицировать выбор силовых установок среди моделей RAV4", - говорится в заявлении Toyota. "В дополнение к изменению наименования модели, логотип Toyota на передней и задней части автомобиля больше не будет иметь синего «ауреола» внутри".

Название Prime, возможно, звучало круто, но усложняло жизнь обычным покупателям, которые просто хотели знать, что они приобретают. Этот переход значительно облегчит понимание различий в предлагаемых силовых установках, не заставляя загружать Google на свои телефоны.

Помимо изменения бейджа, RAV4 Plug-In остается без изменений до 2025 года. Что означает стандартный полный привод, примерно 42 мили электрического пробега и объединенный показатель расхода топлива 38 миль на галлон в гибридном режиме.

В 2025 году Prius Plug-in Hybrid продолжит в том же духе, с такой же мощностью 220 лошадиных сил, как у модели Prime прошлого года, 44 милями электрического пробега и до 52 миль на галлон в смешанном цикле в зависимости от размера колес.

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