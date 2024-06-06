Toyota утверждает, что их новые двигатели установят новый стандарт

Японская компания Toyota, в отличие от некоторых производителей автомобилей, которые рекламируют электромобили, выход которых ожидается только через несколько лет, делает то же самое с двигателями внутреннего сгорания. Новые четырехцилиндровые двигатели были представлены как разрабатываемые проекты в конце мая, задолго до их появления в серийных автомобилях. Теперь главный технический директор японского автопроизводителя предоставляет более подробную информацию о предстоящих изменениях.

В беседе с изданием Automotive News Хироки Накаджима назвал новые двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра потенциально "революционным решением". Он пошел дальше и заявил, что они будут "полностью отличаться" от текущего поколения двигателей внутреннего сгорания. Хотя автомобили на водороде так и не стали популярными, Toyota утверждает, что работа, проведенная при разработке плохо продаваемой модели Mirai, помогла инженерам узнать больше о тепловой эффективности двигателя.

Накаджима не уточнил детали тепловой эффективности, но Toyota достигла отметки в 40 процентов несколько лет назад. Nissan хвалится еще более высоким показателем в 50 процентов благодаря своей технологии e-Power, при которой двигатель внутреннего сгорания служит генератором для подачи энергии на батарею, а не для привода колес. Другой японский автопроизводитель, Mazda, пошел похожим путем, установив роторный двигатель в кроссовер MX-30 в качестве увеличителя запаса хода.

Главный технический директор Toyota упомянул, что новые двигатели будут иметь более короткий ход поршня, что было "очень сложной задачей" для выполнения. Эти четырехцилиндровые двигатели будут компактнее, чтобы "революционизировать компоновку автомобиля", обеспечивая более низкий передний конец для повышения эффективности за счет оптимизации воздушного потока. Потерянный крутящий момент будет компенсирован мгновенной реакцией электрического двигателя. Эти новые двигатели разрабатываются в первую очередь с учетом гибридов.

Что касается времени появления первых автомобилей с новыми двигателями на улицах, можно ожидать их примерно к 2027 году. Toyota разрабатывает силовые агрегаты, чтобы они работали не только на ископаемом топливе, но и на биотопливе, водороде и даже синтетическом топливе. Накаджима утверждает, что у этой новой семьи двигателей "есть много возможностей для экспериментов", подразумевая, что компания не будет раскрывать множество инженерных хитростей на данный момент.

Nissan выбрал совершенно другую стратегию, так как недавно объявил, что прекратил финансирование разработки двигателей внутреннего сгорания. Он делает ставку на электромобили, с бензиновыми двигателями с увеличенным запасом хода в качестве переходного этапа.