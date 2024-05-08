Прогресс требует несколько недель, считает Тото Вольфф

В рамках Гран При в Майами команда Mercedes представила новинку - обновленное днище для своего болида. Однако, пока что изменения не принесли значительных результатов, за исключением того, что удалось избавиться от раскачки машины на трассе.

Глава команды Тото Вольфф выразил мнение, что ближайшие гонки вряд ли принесут заметного прогресса для Mercedes.

«Сейчас у нас намного более ясное представление о корнях наших проблем и что именно необходимо улучшить. Все сотрудники на нашем заводе, включая отдел разработки и производство, работают на пределе своих возможностей», - отметил Вольфф.

«Мы понимаем, куда двигаться, но окончательные результаты будут видны только после того, как мы завершим все этапы разработки, протестируем нововведения на болиде и проведем сравнительный анализ. Это вопрос нескольких недель», - подчеркнул руководитель команды Mercedes.