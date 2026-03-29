Тото Вольфф о триумфе Антонелли и трудностях Расселла
Тото Вольфф оценил успехи Кими Антонелли в Mercedes после второй победы в Формуле 1 и объяснил технические проблемы Джорджа Расселла на гонке.
Иннокентий Петров
29.03.2026, 10:51·1 мин
Руководитель Mercedes Тото Вольфф выразил удовлетворение результатами Кими Антонелли и высказал сожаление по поводу технических сложностей, которые повлияли на выступление Джорджа Расселла.

По словам Вольффа, первые визиты Антонелли на базу команды до сих пор вызывают у него улыбку. Тогда, несколько лет назад, юному гонщику было всего 14 лет, и технический директор Джеймс Эллисон поначалу решил, что Кими просто заблудился и ищет родителей. Сейчас Антонелли исполнилось 19, он одержал две подряд победы в гонках Формулы 1, чем команда особенно гордится. Однако Вольфф подчеркнул, что теперь коллективу предстоит защитить молодого пилота от чрезмерного давления и разговоров о чемпионском титуле.

Что касается Джорджа Расселла, в заключительной части гонки его автомобиль неожиданно потерял скорость. Как пояснил Вольфф, причиной стала неисправность в электрике и программном обеспечении: сработал режим суперклиппинга, что привело к замедлению машины. Именно в этот момент Расселл уступил позицию Шарлю Леклеру.

