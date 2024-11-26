Конфигурация трассы в Катаре идеально подходит W15, — Тото Вольфф.

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф поделился своим мнением о прошедшей гонке в Лас-Вегасе и оценил шансы гонщиков Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на предстоящем Гран При Катара.

Тото Вольфф: «Наша команда с нетерпением ждёт перед предстоящим этапом в Катаре после великолепного выступления в Лас-Вегасе. На протяжении трёх дней в США мы продемонстрировали высокую скорость и отличную работу.

Джордж успешно стартовал с поула и контролировал гонку, проявив блестящие навыки и показав впечатляющую скорость. Льюис же смог подняться с десятой позиции и обеспечить команде два места на подиуме. Это был замечательный результат, достигнутый благодаря упорному труду и решимости всего коллектива».

«Этапы в Лас-Вегасе и Катаре абсолютно разные. Трасса в Лосаиле характеризуется быстрыми участками и практически отсутствием серьёзных зон торможения. Даже несмотря на позднюю дату проведения гонки, ожидается очень жаркая погода. Это явное противопоставление прохладному климату и медленным секциям трассы в Лас-Вегасе».

«Намерены показать сильное выступление на предстоящем уик-энде. Автомобилю W15 лучше всего удаются трассы с быстрыми поворотами, например, Сильверстоун и Спа. Холодная погода в Лас-Вегасе играла в нашу пользу, но настройки машины должны подойти и для Катара».

«Мы понимаем, что конкуренты будут сильными на этом этапе, но мы нацелены на то, чтобы привести машину в оптимальное состояние и бороться за высокие места».