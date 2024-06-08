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Томбасис: Регламент ещё не окончательно утверждён

Федерация автоспорта (FIA) готовится к обсуждению технического регламента на 2026 год, который был представлен два дня назад.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.06.2024, 22:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Федерация автоспорта (FIA) готовится к обсуждению технического регламента на 2026 год, который был представлен два дня назад. На пресс-конференции в Монреале Николас Томбасис, руководитель FIA по одноместным гоночным автомобилям, отметил, что первые отзывы команд и гонщиков на этот важный документ были разнообразными. Однако он не считает это проблемой.

«Мнения были различными, но многие были положительными, так как наша цель получила поддержку. Конечно, некоторые гонщики и команды отреагировали с опаской», - отметил Николас Томбасис.

«Следует понимать, что регламент ещё не окончательно утверждён. В следующий вторник мы представим его на Всемирном совете FIA очень подробно. Наша цель - окончательное утверждение регламента до конца месяца», - добавил он.

Томбасис также подчеркнул, что решение представить регламент раньше обусловлено желанием избежать утечек информации. «Мы планировали представить его самостоятельно, чтобы избежать утечек информации от команд», - пояснил он.

«Самое важное - это первый шаг. Обсуждение регламента на уровне Всемирного совета и его утверждение - это только начало. Есть много вопросов, которые будут обсуждаться с командами», - подчеркнул Томбасис.

«Мы хорошо понимаем беспокойство команд относительно уровня прижимной силы на прямых участках. Это один из аспектов, требующих уточнений. После утверждения регламента и до начала 2025 года будут проводиться консультации с командами, FOM и другими заинтересованными сторонами», - отметил он.

«Мы надеемся, что в ходе консультаций будут внесены уточнения, которые будут переданы на утверждение Всемирному совету в конце года», - добавил Томбасис.

«Я понимаю опасения относительно будущего регламента. Но не стоит беспокоиться о том, что новые машины будут медленнее, чем в Формуле 2. Все эти вопросы будут решены к моменту окончательного утверждения регламента», - заверил он.

Источник

FIA (70)Николас Томбасис (2)

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