Редчайший Volga Siber: всего 15 экземпляров, седан мощностью 143 л.с. в отличном состоянии за 1,18 млн рублей

На одном из крупнейших сайтов объявлений появилось уникальное предложение для автолюбителей: на продажу выставлен редчайший седан Volga Siber. Этот автомобиль, созданный на базе комплектующих Chrysler, был выпущен ограниченным тиражом — всего 15 экземпляров по всему миру.

Машина на протяжении 15 лет находилась в собственности одной семьи, о чём свидетельствует минимальный пробег — всего 8,8 тысячи километров. По словам продавца, эксплуатация автомобиля была крайне редкой, исключительно для поддержания технической формы.

Сразу после покупки владелец провёл антикоррозийную обработку кузова. Салон по-прежнему сохраняет характерный запах нового авто. Кузов, как утверждается, находится в безупречном состоянии: отсутствуют какие-либо повреждения или следы ремонта. Этот экземпляр может стать настоящей находкой для коллекционеров и ценителей оригинальных автомобилей.

Volga Siber оснащён атмосферным чугунным двигателем объёмом 2,4 литра, мощностью 143 лошадиные силы. В паре с ним работает классическая автоматическая коробка передач, обеспечивающая комфорт в управлении и плавность хода.

Оснащение седана включает бортовой компьютер, штатную аудиосистему Chrysler с оригинальными компонентами, задний парктроник, а также новый комплект летних шин на 16-дюймовых литых дисках, приобретённых только в прошлом году.

Недавно на автомобиле был установлен новый аккумулятор, произведена замена всех масел, включая трансмиссионную жидкость и фильтр автомата. Это делает Volga Siber не только коллекционной редкостью, но и практичным выбором для ежедневных поездок.

Продавец отмечает, что стоимость автомобиля сопоставима с ценой новой Лада Гранта, а новый владелец получит по-настоящему особенный экземпляр, если разбирается в ценности подобных предложений. Запрашиваемая цена составляет 1,18 миллиона рублей.

Напомним, ранее стало известно о другом раритете: в Саратове обнаружен Nissan Patrol 1991 года выпуска, оценённый в 5 миллионов рублей.

Источник информации и фото: avtofun.ru.