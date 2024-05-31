С помощью скрытого заднего спойлера Jeep добился дальности хода в 300 миль для своего электромобиля

С эстетической точки зрения электрический Jeep Wagoneer S выглядит как большинство двухрядных роскошных внедорожников, с явным сходством с современным Grand Cherokee в верхней части кузова. Однако, если взглянуть на него сзади, открывается совершенно другая история: скрытый за формой паруса задний столб имеет значительно меньший угол и более длинное заостренное окно, чем типичный почти вертикальный задний багажник. Гигантское крыло расположено на верхней части задних стоек, создавая иллюзию кубического, вертикального внедорожника. Это изящный трюк, который придает Wagoneer S сверхскользкие аэродинамические характеристики, сохраняя более формальную форму.

Фото: Motor1.com

“Для достижения аэродинамической цели мы поняли, что нам нужно создать очень заостренный профиль,” - рассказал Ральф Джиллес, Главный дизайнер Stellantis, журналу Motor1. “Нам нужно было сузить его до формы полулягушки, и никому из нас не понравился такой вид. Поэтому крыло стало решением, чтобы сохранить привлекательный профиль и получить преимущества аэродинамики, чтобы это не испортило дизайн.”

Как пояснил Джиллес, типичная форма внедорожника создает воздушный поток, образуя турбулентность, которая тянется назад при движении транспортного средства вперед. Силуэт слезы или полулягушки помогает закрыть это отверстие, направляя воздух назад вместе и уменьшая турбулентность. Если Jeep хотел, чтобы Wagoneer S максимизировал запас хода на батарее, дизайнерам нужно было найти способ сделать его аэродинамически скользким.

Фото: Motor1.com

Проходное крыло стало своего рода случайным решением. “Изначально оно просто было там, чтобы выглядеть стильно и нести [заднюю камеру],” - сказал Джиллес журналу Motor1. “Мы начали его крутить и поворачивать, и обнаружили, что можем направить воздух позади автомобиля, улучшая аэродинамику.” Результат: Коэффициент лобового сопротивления 0.294, на уровне первого поколения Toyota Prius, что делает Wagoneer S самым скользким Jeep, когда-либо созданным.

“Действительно крутая крыша абсолютно является одним из крупнейших факторов, благодаря которой мы достигли 0.294 [Cd],” - сказала Вице-президент по разработке продукции Stellantis Элисон Рам. “Мы проделали большую работу, чтобы опустить крышу, и затем смочь управлять воздухом, который сбивается с крыши, что позволяет нам сделать крыло.”

Инженерная разработка крыла была нелегкой задачей. “Долгое время я пытался привязать центр к крыше, потому что оно так далеко выступает, и в нем так много массы,” - сказала Рам, добавив с улыбкой, что Гиллес был возмущен этой идеей. “И тут у тебя есть вибрация, о которой нужно беспокоиться. Цифровая камера заднего вида находится в крыле. Поэтому мне нужно было убедиться, что, когда люди смотрят в зеркало, оно не колеблется. Найти правильный способ обеспечить стабильность, не делая его уродливым, не добавляя эту ненужную массу [...] это, вероятно, было одним из наших величайших вызовов.”

Фото: Motor1.com

Рам и ее команда справились, достигнув своей аэродинамической цели и обеспечив первому в истории полностью электрическому Jeep заявку на запас хода более 300 миль. “Это красиво,” - сказала Рам о консольном крыле на новом Jeep. “Я смотрю на машину и думаю, спасибо Богу, мы справились.”