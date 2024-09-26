Рейтинг безопасности Шевроле Crossover оказался нулевым

Недорогой кроссовер Chevrolet Groove, не представленный на американском рынке, вызвал интерес в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Однако эксперты Latin NCAP рекомендуют воздержаться от его покупки. При проведении фронтального столкновения автомобиль продемонстрировал "нестабильную структуру".

Сейчас Chevrolet Groove производится в Китае совместным предприятием SAIC-GM-Wuling под брендом Chevrolet. Модель, построенная на базе Baojun 510, доступна по цене от $12 000. Однако, одной из наиболее острых проблем автомобиля стал уровень безопасности при фронтальном и боковом столкновениях, как выявило тестирование Latin NCAP.

Фото: Motor1.com

В результате тестов модель получила нулевую оценку в разделе безопасности. При фронтальном столкновении кроссовер показал "нестабильную структуру", а защита груди, колен и ног водителя оказалась лишь "маргинальной". В боковом тесте произошло "существенное проникновение в пассажирский отсек".

Latin NCAP указывает на то, что Groove оснащен всего четырьмя подушками безопасности в стандартной комплектации и не предлагает никаких систем помощи водителю. В оценке защиты пешеходов маленький внедорожник показал лишь "слабую и маргинальную" защиту головы.

Оценка нулевых звезд получена из-за низких показателей во всех основных категориях: 39,42% в разделе "Взрослые пассажиры", 68,57% в разделе "Дети пассажиры", 36,37% в области защиты пешеходов и уязвимых участников дорожного движения, а также 58,14% в разделе "Системы безопасности".

"Мы призываем Chevrolet немедленно устранить серьезные проблемы безопасности Chevrolet Groove, который, несмотря на свою популярность в Латинской Америке, получил нулевую оценку безопасности. Тесты Latin NCAP выявили нестабильные структуры и маргинальную защиту для взрослых пассажиров, а также плохую защиту пешеходов и отсутствие необходимых технологий, таких как ADAS. Будучи самым продаваемым внедорожником в Чили, его широкое использование представляет значительный риск для потребителей. Мы настоятельно рекомендуем Chevrolet придать приоритет безопасности, улучшив структурную целостность, усилив защиту пассажиров и оснастив все версии Groove передовыми системами безопасности. Мы настоятельно рекомендуем потребителям воздержаться от покупки этой модели до внесения существенных улучшений и их проверки", - заявил председатель Штефан Бродзиак.

Некоторые могут возразить, что дешевая машина не может быть такой же безопасной, как более дорогая модель с улучшенной конструкцией и дополнительным оборудованием безопасности. Это правильное замечание, но это не означает, что все доступные автомобили получают нулевые звезды на тестах столкновения. Например, недорогой Dacia Sandero получил две звезды на тесте Euro NCAP, а китайский электрический городской автомобиль Spring от Renault даже получил одну звезду.

Компромиссы всегда приходится делать, чтобы снизить производственные издержки и предложить более доступные продукты. Однако прибыль, полученная от этого, может быть аннулирована, если государственные программы безопасности автомобилей выявляют опасности аварий с нулевой оценкой. Этот факт может убедить людей приобрести что-то другое вместо таких автомобилей.

Однако Chevrolet не единственный крупный автомобильный бренд, оказавшийся в такой деликатной ситуации. Еще один небольшой кроссовер, Toyota Raize, также "заслужил" нулевую оценку от Latin NCAP в начале этого месяца.