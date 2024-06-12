Безумный внедорожный автобус на 35 мест за $243 000

Компания Torsus представила новый автобус Praetorian TG3, специализирующаяся на производстве внедорожных автобусов. Этот гигант оборудован 4x4 приводом с тремя блокировками дифференциала и воздушной подвеской на обеих осях. На автобусе установлены тормоза диаметром 19.5 дюйма. В нем могут разместиться 35 пассажиров, и он способен подниматься под углом 65 процентов и проходить водные преграды глубиной до 2.2 фута. Также есть специальные режимы для бездорожья и низкой передачи.

Двигатель Torsus Praetorian TG3 - шестидиапазонный дизельный агрегат от MAN. 6.9-литровый мотор выдает 290 лошадиных сил и 845 фунт-футов крутящего момента на все четыре колеса через 12-ступенчатую коробку передач ZF. Автобус укомплектован шинами Michelin XZL 365/80 R20 и имеет дорожный просвет 13.7 дюйма. Со средним углом подъезда 28 градусов, углом ската 22 градуса и углом проскальзывания 41 градус, автобус впечатляюще проходит через бездорожье.

Новая модель TG3 имеет 14 вариантов салона, включая компоновку 34+1. Стоимость автобуса в Европе начинается от €225,831, что эквивалентно почти $243,000 по текущему обменному курсу.