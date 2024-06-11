Бронированный VW Golf GTI: защита от атаки AK-47

Несмотря на особый ливрею и дополнительные огни, вам будет трудно поверить, что это не обычный Volkswagen Golf GTI. Тем не менее, эта модель восьмого поколения претерпела некоторые косметические изменения, чтобы стать пуленепробиваемой. В то время как бронированные автомобили обычно являются большими седанами и в некоторых случаях внедорожниками, вот компактный хэтчбек, который выдержит атаку из автомата Калашникова.

Разработанный SVI Engineering в Южной Африке, автомобиль быстрого реагирования получил бронированную стальную плиту толщиной 3,5 мм и легкое баллистическое стекло. Только окно на стороне водителя может быть открыто наполовину, в то время как другие зафиксированы на месте по понятным причинам. Хотя комплектация показана здесь на модели GTI, компания утверждает, что она совместима также с полноприводной моделью R.

Фото: Motor1.com

Для дверей, стоек, крыши и специальной задней перегородки использована бронированная сталь высокого качества. Последнее было выбрано, чтобы не было необходимости использовать броню для задней двери, таким образом, минимизируя штраф веса и снижая издержки. Дополнительная защита предоставлена для важных компонентов двигателя после установки брони в передние крылья, а также батарея получила защиту от пуль.

Как можно предположить, после добавления всего этого дополнительного оборудования возникают некоторые недостатки. Автомобиль набирает около 750 фунтов веса, поэтому не стоит ожидать, что GTI разгонится до 60 миль в час за шесть секунд, как обычный автомобиль. Было бы лучше выбрать более быстрый Golf R (4,5 секунды до сотни). Кроме того, экономичность топлива, безусловно, страдает по сравнению с 27 милями на галлон по комбинированному циклу по рейтингу EPA для GTI.

Фото: Motor1.com

SVI Engineering изменила подвеску, чтобы справиться с значительно увеличенным весом, так как автомобиль теперь весит почти 3900 фунтов. Польза в том, что Golf GTI теперь может выдерживать атаки из ручного и автоматического оружия калибром до 7,62x39 мм благодаря своей броне B4+. Баллистическое стекло, о котором мы упоминали ранее, может остановить четыре выстрела из автомата Калашникова в 300-мм квадрате.

Специализированной компании требуется около трех месяцев, чтобы преобразовать GTI или R. Независимо от того, на какой вариант вы решите остановить свой выбор, стоимость бронирования эквивалентна почти $35 000. Это до уплаты налогов и без учета стоимости донорского автомобиля. Стоимость преобразования немного выше, чем то, что Volkswagen запросит за базовую модель GTI в Соединенных Штатах.