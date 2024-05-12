Alpina B3 Touring — самый привлекательный BMW, который можно купить прямо сейчас

Для тех, кто в теме, мало что может быть круче, чем Alpina. Немецкая компания подходит к модификации BMW уникальным образом. Вместо того, чтобы стремиться к максимальной производительности, Alpina повышает "гранд-туризм" качества BMW. Они быстрее стандартных моделей BMW, но не такие экстремальные, как M-модели. Прекрасным примером является Alpina B3 3.2 Touring 1996 года, основанный на E36 3 Series.

Фото: Motor1.com

Этот автомобиль выставлен на продажу на Bring a Trailer, и, вероятно, он не будет дешевым. Но найти другой будет практически невозможно. По информации, Alpina выпустила 89 экземпляров B3 3.2 Touring, и этот стал еще лучше после установки шестиступенчатой механической коробки передач. Первоначально экспортированный в Японию, этот B3 был перемещен в Нидерланды в 2017 году и импортирован в США в 2020 году. Помимо установки механической коробки передач, продавец добавил ограниченный блокировку дифференциала и провел множество работ, включая восстановление капризной системы переменного газораспределения и подъема VANOS.

Alpina представила B3 3.2 в 1996 году, и главной его чертой был двигатель. Компания увеличила рабочий объем ряда-шестерок 328i с 2,8 до 3,2 литра и установила новые поршни и выхлопную систему. Мощность составила 265 лошадиных сил. Это, конечно, не так много, как у европейской версии M3 того времени, но снова, B3 не пытался быть M3.

Фото: Motor1.com

Также здесь присутствуют характерные для Alpina пружины Eibach и амортизаторы Bilstein, а снаружи вы сразу же заметите типичный, сдержанный обвес Alpina. Автомобиль окрашен в знаковый металлический синий цвет Alpina и украшен стильной золотистой полосой. Завершают образ 17-дюймовые многоспицевые колеса.

Фото: Motor1.com

В салоне сиденья и руль обтянуты в сине-зеленые цвета Alpina, а даже есть коврики Alpina. Я понимаю, что только настоящий фанат может восхищаться такими мелочами, но эй, я и есть этот настоящий фанат.

На одометре этого автомобиля немного больше 100 000 миль, и хотя он не идеален для конкурсов красоты, я считаю, что это делает его еще лучше. Alpina создана для преодоления длинных расстояний на высоких скоростях и выглядит при этом потрясающе. Тот, кто купит этот автомобиль, получит мое бесконечное уважение.