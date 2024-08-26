Фары на Bugatti Chiron стоят как новый Porsche 911

Однако редко увидишь эти автомобили на дорогах из-за того, что было выпущено всего 500 единиц. Этот уровень эксклюзивности имеет свою цену, не только при покупке автомобиля, но и при поиске запчастей.

На примере объявления на eBay Германия можно увидеть, что комплект фар для Chiron имеет заоблачную цену. Совместимые с моделями Pur Sport и Super Sport 300+, эти светодиоды продаются за €147,000. По текущему обменному курсу, это примерно $164,000. Да, только за фары. За такие деньги можно купить новенький Porsche 911 Carrera GTS ($164,900).

Продавец на самом деле базируется в Польше, но отправит фары Chiron в европейские страны за €1,000 ($1,100). По понятным причинам, Россия и Украина исключены. Магазин предлагает доставку в страны за пределами Европы, но стоимость доставки не указана. Однако можно предположить, что она выше.

Учитывая малое количество построенных автомобилей, это объявление нацелено на ограниченную аудиторию. Фары указаны как подержанные товары, но продавец обещает "идеальное состояние". Стоит отметить, что они рекламируются как оригинальные фары с заводским кодом детали: 5B4941035C 5B4941036C. Мы немного поискали и нашли их на польском сайте, где они стоят гораздо более разумные 420,000 PLN (€98,000 или $110,000).

Безумная цена за комплект фар напоминает нам о видео из коллекции Hamilton о затратах на владение Chiron: $10,000 за задний фонарь, $13,547 за замену ключа, $8,449 за комплект шин, $18,317 за передние тормозные диски, $6,764 за колодки передних тормозов, $18,317 за задние тормозные диски, $4,024 за колодки задних тормозов, $185,000 за трансмиссию и $11,500 за годовое обслуживание.

Затраты на владение Veyron, как и ожидалось, тоже безумны, согласно магнату недвижимости Мэнни Хошбину. Замена всех жидкостей обходится в $25,000, а шины еще $38,000. Колеса приходится менять каждые 10,000 миль за $50,000. Несколько лет назад появилась заявка на сертификацию EPA, где указано $6,400 за замену турбокомпрессора. У Veyron их четыре. В этом документе также отражены затраты в $9,000 на замену двух турбо.

Владельцы Veyron платят $20,000 за замену топливного бака, плюс еще $22,000 за работу. Замена регуляторов распредвала обходится примерно столько же, но сама деталь стоит всего около $800. Почему стоимость работы настолько высока? Потому что требуется частичное разборка двигателя. Следует отметить, что эти цены были указаны несколько лет назад и могут уже не быть актуальными. Это означает, что они, вероятно, стали еще выше. Например, в 2020 году исключительные шины Michelin Pilot Sport PAX для Veyron уже стоили $42,000, на $4,000 больше, чем годом ранее.

У нового Tourbillion убрали все четыре турбокомпрессора, но добавили гибридную установку, которая, безусловно, не будет дешевой в обслуживании, если что-то пойдет не так.