Rimac Nevera R уже здесь. Его характеристики потрясают

Rimac представил Nevera R, еще более жесткую версию своего электрического суперкара.

Nevera R развивает 2 107 лошадиных сил благодаря новому аккумуляторному блоку, что делает его вторым по мощности уличным автомобилем.

Разгон до 60 миль в час занимает 1,74 секунды, а четверть мили преодолевается за 8,23 секунды. Максимальная скорость составляет 256 миль в час.

Никто никогда не смотрел на производительность Rimac Nevera и не думал: "хм, может быть, они сдерживаются". Но, согласно Rimac, Nevera - это гран туризм, который случайно бьет рекорды, а не автомобиль с максимальной производительностью. Всегда было больше возможностей, и теперь это показывается. Добро пожаловать к Rimac Nevera R с 2 107 лошадиных сил, скоростью 256 миль в час, опущенным, облегченным и с аэродинамическим обвесом.

Nevera R имеет все типичные характеристики, которые вы ожидаете от жесткой трековой звезды – он легче, более мощный и более сфокусированный. Использование базы Nevera означало, что R уже имел лист технических характеристик, но Rimac значительно увеличил мощность. Дополнительные 193 л.с., аккумуляторный блок нового поколения на 108 кВтч и неизвестное количество уменьшения веса делают числа ускорения Nevera R комичными. Разгон с 0 до 60 миль в час занимает всего 1,74 секунды, 0-124 мили в час – еще более абсурдные 4,38 секунды, примерно как typische штучное время разгона автомобиля 0-60 миль в час. Самые невероятные цифры – это время разгона на четверть мили и 0-186 миль в час. Если для прохождения 1 320 футов требуется всего 8,23 секунды, то Nevera R требуется всего немного больше времени – 8,66 секунды – чтобы достичь 186 миль в час. Он является вторым уличным автомобилем в клубе 2 000-сильных после Koenigsegg Gemera.

Однако ускорение – это не вся история. В подготовке к установлению рекордов Nevera R также получил улучшения, сосредоточенные на управляемости. Новый аэродинамический обвес включает в себя фиксированный антикрыло, большой диффузор и более глубокий передний спойлер. Шины теперь Michelin Cup 2 по умолчанию, с увеличенным камбером для обеспечения более высокой боковой тяги. Программа векторизации крутящего момента на все колеса была перенастроена для использования дополнительного механического и аэродинамического сцепления, в то время как система рулевого управления была усовершенствована для лучшего отклика. Наконец, новое поколение углеродно-керамических тормозов имеет слой кремниевой матрицы для улучшения общей производительности.

Все эти изменения улучшили время круга на трассе Nardo Handling на 3,8 секунды. Разберем это: трасса Nardo Handling имеет длину 3,8 мили с прямой длиной 0,6 мили, что означает, что Nevera R быстрее на одну секунду на каждую милю трассы. Если такая логика подходит для Нюрбургринга, то Nevera R почти наверняка преодолеет семиминутный барьер с легкостью и, возможно, бросит вызов обладателям общих рекордов. Нам остается только подождать и посмотреть.