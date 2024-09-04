Первоначальный Millennium Falcon был собран из деталей модельных гоночных машин

В последнее время мы наткнулись на публикацию в социальных сетях от Tamiya UK, где рассказывается о том, что для постройки модели корабля Millennium Falcon для первого фильма "Звездные войны" использовались детали моделей гоночных автомобилей. Нам не было известно, сколько именно деталей было задействовано. Как только вы разберетесь в деле, вы больше не сможете не замечать блоки цилиндров, выхлопные трубы, трансмиссии и многое другое по всему корпусу корабля Хана Соло.

Будучи поклонниками гоночных автомобилей и "Звездных войн", мы не могли устоять и не узнать об этом подробнее. Однако мы даже не ожидали, что нас ждет настоящая канитель, которая заставила нас перепрыгивать с сайта на сайт, открывая тысячи различных деталей, использованных для постройки первого Фалькона. Поиски привели нас на канал YouTube SquareModels и к видео ниже, где подробно описывается многолетний процесс создания точной копии корабля. В списке указано более 2 000 деталей из различных наборов, использованных при первоначальной сборке, включая множество деталей из пяти гоночных автомобилей масштаба 1:12 от Tamiya.

Фото: Motor1.com

Наверное, наиболее заметны каркасные детали автомобилей по бокам корабля. Вы видите то, что похоже на половину трансмиссии? На самом деле это половина двигателя и корпус трансмиссии от набора Wankel rotary engine, установленных с обеих сторон. На кончиках мандибул спереди находятся детали двигателя от Tamiya Ferrari 312B, легко опознаваемые благодаря двенадцати цилиндрам, скрытым на видном месте. Рядом с ними по внутренним секциям мандибул находятся выхлопные трубы и каркасные секции от 1957 Chevy. Одна часть корабля имеет вид, будто это голова четырехцилиндрового двигателя. И это только верхушка большого айсберга.

Изъятное (и старое) обсуждение на форумах RPF показывает местоположения и фотографии других деталей, многие из которых взяты из военной и авиационной техники, а также автомобилей. Вы увидите стволы танков, колеса, гусеницы, шасси и многое другое на всей внешности этого культового космического корабля. Неудивительно, что он был самым быстрым и надежным кораблем в галактике. Ведь на нем были установлены запчасти Ferrari и броня танка. А компоненты ротационного двигателя объясняют почему он постоянно ломался.

Модель Фалькона, использованная в фильме "Звездные войны: Новая надежда" 1977 года, имела длину в пять футов и использовалась только в этом фильме. Более маленькую версию сделали для "Империи наносит ответный удар", и дизайн был немного изменен по сравнению с оригиналом. Теперь, когда мы знаем, сколько деталей было позаимствовано из различных моделей автомобилей для его постройки, мы не можем перестать пытаться найти их все.