Mazda6 нового поколения: заднеприводный электрический седан

Тем не менее, среднеразмерный седан/универсал все еще продается в Европе и других странах. В Китае, наконец, появилась новая "шестерка", но это не имеет ничего общего с устаревшей моделью, выпускаемой с 2012 года.

Представляем вам EZ-6. Разработанный совместным предприятием Changan Mazda, этот изящный седан появляется в чисто электрическом и гибридном вариантах. Он сохраняет дизайнерский язык Kodo, который мы все любим, но с частично подсвеченной решеткой и выдвижными дверными ручками. В задних фонарях мы видим некоторые черты от Jaguar, а может быть, также и в передних фарах. Над светодиодной полосой на задней части находится активный спойлер, который мы не ожидали увидеть на седане.

Сидя на 19-дюймовых аэродинамических колесах, Mazda EZ-6 имеет большую панорамную крышу из стекла и рамочные двери. Сообщения из Китая указывают на то, что электрический/гибридный седан основан на Changan Shenlan SL03, но поднят на более высокий уровень с более красивым интерьером. Салон, кажется, не имеет много общего с продукцией Mazda, продаваемой по всему миру, что объясняет китайское происхождение. Он выглядит как приятное место для нахождения, а полноразмерная "плавающая" центральная консоль интересна.

Есть некоторые предварительные технические характеристики, которые сопровождают эти официальные изображения. Mazda EZ-6 получает задний привод в качестве электрической модели. У него идеальное распределение веса 50:50 и задняя многорычажная подвеска. Неопределенная батарея обеспечивает диапазон до 373 миль согласно Китайскому циклу испытаний легковых автомобилей (CLTC). Гибридный привод может пройти 621 милю до окончания запасов бензина и заряда аккумулятора.

Что касается размеров, длина составляет 193,7 дюйма, ширина - 74,4 дюйма, а высота - 58,4 дюйма. Это делает его немного больше предыдущей модели 6. Говоря о которой, Mazda уже исключила замену всем нам известной "шестерки" новым поколением на платформе с задним приводом и рядными шестицилиндровыми двигателями. На данный момент эта архитектура используется исключительно в четырех внедорожниках: CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90.

Что касается EZ-6, он поступит в продажу в Китае после своего публичного дебюта на этой неделе на Пекинском автосалоне. Электрический/гибридный среднеразмерный седан, скорее всего, не будет экспортироваться на другие рынки.