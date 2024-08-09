Новый Lamborghini делает ставку на шестиугольники

Последний раз, когда вы увидите следующий суперкар Lamborghini в камуфляже. Замена Huracan дебютирует 16 августа в Пеббл-Бич, но в промежутке времени все еще продолжаются испытания. Замеченный где-то в Испании, "Темерарио", как его, по сообщениям, называют, выглядит интригующе даже под маскировкой. И да, сигнатурная тема с шестиугольниками все еще очень присутствует.

Не только выхлопной коллектор шестигранный, но и фонари задних фонарей, обрамляющие его. Стоит отметить, что и у Huracan Tecnica также были шестигранные наконечники, но мотив здесь более очевиден благодаря более крупному, центрально расположенному одиночному выхлопному наконечнику. Нам нравится задний бампер с отсеченными углами, оставляющий часть массивных шин частично открытой. Между ними расположен агрессивный диффузор, включающий в себя светодиодный элемент в стиле Формулы-1.

Слева и справа от номерного знака вентиляционные отверстия помогают охладить двигатель. Тот рев, который вы слышите, больше не исходит от атмосферного V-10. Вместо этого в отсеке двигателя теперь размещен вновь разработанный двойной турбированный V-8. У него 789 лошадиных сил и 538 фунт-футов крутящего момента, но он не один. Есть три электрических двигателя, увеличивающие общую мощность до более чем 887 л.с. О, и упоминали ли мы, что у двигателя есть красная черта оборотов в 10 000 об/мин?

Спереди легко заметить вдохновение от Revuelto в дневных ходовых огнях, образующих букву "Y" - еще один дизайнерский элемент, который мы постоянно видим на современных Lamborghini. Нижние огни выполнены в форме шестиугольников, потому что, конечно, они такие. Экзотическая итальянская марка использует шестиугольники с 1967 года, начиная с концепции Marzal.

Lamborghini ранее заявила, что это будет совершенно новый автомобиль. Не стоит дышать затаив дыхание в ожидании близнеца Audi R8, потому что этого не произойдет. Audi, которая владеет Lamborghini, навсегда прощается со своим суперкаром с центральным двигателем. Финальный автомобиль был построен ранее в этом году, и не планируется прямого замещения. Электрический преемник последует в какой-то момент.