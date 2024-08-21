Новый Dodge Attitude на самом деле китайский автомобиль

Что же такое Dodge Attitude? Это увлекательный случай перебрендинга. Маленький седан продаётся в Мексике с 2006 года, изначально базировался на Hyundai Accent. В середине 2010-х годов он превратился в Mitsubishi Mirage. А теперь, в 2024 году, это китайский автомобиль. Четвёртое поколение модели основано на Trumpchi Empow, который GAC продает уже несколько лет.

Извините за качество изображений, но это всё, что мы смогли найти на сайте Dodge Mexico. Пресс-релизов пока нет, и медиа-материалов тоже нет, поэтому мы просто сделали скриншоты с сайта компании, будто наступил 1998 год. Дизайн, мягко говоря, не новаторский, и не только из-за связи с Китаем. Если вам кажется, что передок немного напоминает Audi, вы не одиноки. Также здесь прослеживаются влияния Hyundai и Kia. А задние фонари кричат о Fisker Karma.

Версия с задним антикрылом - это верхняя GT с черными 18-дюймовыми дисками и большим количеством стандартного оборудования. В ней есть такие приятности, как массажное кресло водителя, датчик "слепых" зон и электроприводное переднее сиденье пассажира. Dodge продает Attitude GT с выбором между черным или черно-красным салоном, включая беспроводную зарядку и другие удобства.

Хотя бейдж "GT" обычно предполагает некоторое увеличение производительности, у горячей версии такой же 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, как у менее мощных. Он выдаёт "безупречную мощь Dodge", что в маркетинговом жаргоне означает скромные 168 лошадиных сил и 184 фунт-фута. Этот автомобиль, пожалуй, один из самых слабых среди автомобилей с четырьмя выхлопными трубами. Мощность передается на передний мост через семиступенчатую роботизированную коробку передач.

Наиболее привлекательная модель GT стоит эквивалентно $25 800, что кажется довольно разумным по стандартам 2024 года. Attitude можно купить в Мексике по цене от $21 100, приобретая базовую комплектацию SXT. Вариант Sport среднего уровня обойдется в $24 000.

Dodge не продает компактный седан в Соединенных Штатах с момента, когда последний Dart сошел с конвейера на заводе в Белвидере в сентябре 2016 года. Тем не менее, Dart все еще фигурировал в таблицах продаж в прошлом году с тремя единицами.

Attitude - не единственный автомобиль Dodge, который прошел перебрендинг за последнее время. Так, небольшой кроссовер Hornet по сути является Alfa Romeo Tonale. Ранее в этом году мы видели, как еще один американский бренд из группы Stellantis запустил ребрендированный автомобиль за пределами США. Также для Мексики Ram 1200 связан с Peugeot Landtrek и Fiat Titano, все три имеют корни в Китае, где Changan Automobile запустил Kaicene F70 в 2019 году. Нельзя не упомянуть Ram 700, более компактный пикап для мексиканского рынка, который служит в качестве перебрендированного Fiat Strada.