Новый BMW M5 выглядит зловеще в дизайнерском наброске

Новое поколение M5 от BMW не появляется часто, поэтому, когда компания готовится к запуску нового поколения, она хочет создать ажиотаж. Последнее тизерное видео в основном посвящено замаскированным прототипам, но мы заметили эскиз дизайна, который избавился от маскировки. Судя по отсутствию крышных рейлингов, скорее всего, мы смотрим на седан. Это имеет смысл, поскольку он выходит раньше универсала.

В типичном стиле M, у него выпуклые крылья, которые заметно шире, чем у обычного седана 5 серии. Внимательные зрители также заметят карбоновые крышки боковых зеркал в дизайне M. Эта медная краска не совсем по нашему вкусу, но мы уверены, что будет множество обычных и дорогих цветов Individual.

В то время как за слишком высокую решетку в ретро стиле у меньшего M3 была высказана критика, у следующего M5 (кодовое название G90) есть пара обычного размера почек. Форма напоминает нам современный 3.0 CSL от BMW, но решетка имеет более плоский дизайн, поскольку она не вытягивается так сильно вниз, как у купе. Похоже, что в ней горизонтальные прутья, в то время как у старого M5 (F90) были вертикальные перегородки.

Видимый воздушный впуск выглядит удивительно маленьким, если только мы не смотрим на воздушный занавес. Имейте в виду, что это всего лишь эскиз, поэтому он может быть не полностью показательным для дизайна серийной модели. Шпионские снимки M5 Touring (G99), прикрепленные внизу, показывают другой дизайн бампера. Мы предполагаем, что у седана будет практически идентичный передний дизайн, с изменениями, начиная от B-стойки и до задней части.

В дизайн-эскизе сзади M5 не так уж и многое видно, за исключением вертикального красного отражателя и одного из четырех выхлопных труб. Один ключевой момент, который не виден в тизере, - это разъем для зарядки на переднем крыле. Следующее поколение суперседана/универсала от Баварии будет представлено в виде подключаемого гибрида. Он унаследует аппаратуру XM, объединяя битурбированный 4,4-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель с электромотором и литиево-ионным аккумулятором.

Мы считаем, что у M5 не будет идентичных технических характеристик. Ходят слухи, что общая мощность достигнет 718 лошадиных сил. Это больше, чем у обычного XM, но меньше, чем у XM Label. Неподтвержденная емкость батареи 18,6 кВтч будет меньше, чем 25,7 кВтч, предлагаемые чрезвычайно спорным внедорожником. Генеральный директор BMW Оливер Ципс уже рассказал, что у автомобиля будет электрический запас хода 43 мили, предположительно по циклу WLTP. Ожидайте более низкого показателя EPA для M5, поступающего в Соединенные Штаты.

Принимайте цифру собственной массы с определенной долей скепсиса, но авторитетный информатор из форумов Bimmer Post утверждает, что новый M5 весит 5368 фунтов. Скорее всего, это для европейской версии, но эквивалентная модель для США не может сильно отличаться. Старый M5 весил 4345 фунтов, а для ограниченной серии CS специальной версии вес составлял 4114 фунтов. Для G90 определенно придется заплатить штраф за вес из-за дополнительного оборудования, необходимого для гибридной установки.

Впервые в истории BMW у американцев появится M универсал. Мы не получили редкий E34 или E61 с его атмосферным V10. Более того, M3 Touring (G81) здесь тоже не продается. Сначала будет представлен седан, возможно, уже в ближайшие недели. Более практичный кузов станет премьерой через несколько месяцев.

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